Shakira, J Balvin e Maná: veja como foi a abertura da Copa no México
A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11) com uma das cerimônias de abertura desta edição que aconteceu no Estádio Azteca, na Cidade do México. O show foi marcado por estrelas como a cantora colombiana Shakira e o cantor de reggaeton J Balvin.
A apresentação começou homenageando os povos originários astecas, do México, e seguiu com uma breve apresentação de cada um dos cantores até a finalização com Shakira e Burna Boy com a música-tema da Copa, “Dai Dai”.
A primeira atração foi a banda mexicana Maná, com seu clássico “Oye mi amor”, seguida pelo cantor pop venezuelano Danny Ocean e pelo grupo Los Ángeles Azules.
O público cantou junto as músicas, acompanhadas por uma coreografia que incluía dançarinos com trajes indígenas e mulheres em trajes típicos.
“Viva o México!”, gritaram mais de uma vez das arquibancadas, enquanto o Estádio Azteca vinha abaixo.
O evento aconteceu sobre uma lona que cobre todo o gramado do lendário estádio da capital mexicana, que será palco do jogo de abertura pela terceira vez na história do torneio. A partida que dá o ponta pé inicial à competição é México x África do Sul às 16h.