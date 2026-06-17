Após duas décadas sem semifinal, Portugal tenta quebrar tabu na Copa de 2026

A Seleção de Portugal chega para a Copa do Mundo de 2026 como uma das favoritas para levantar à taça. Em busca da conquista inédita, ainda mais contando pela sexta vez com seu craque, Cristiano Ronaldo, a Seleção das Quinas, que é cabeça de chave e disputa o torneio pela 9ª vez, está no Grupo K, junto com RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Desde sua primeira participação na Copa do Mundo, em 1966, até a última edição, disputada no Catar em 2022, o mais longe que os portugueses conseguiram chegar foi garantir o terceiro lugar, exatamente no ano de estreia. Desde então, Portugal soma eliminações na fase de grupos, oitavas de final, quartas de final e semifinal.

Há 20 anos, a equipe, hoje comandada pelo espanhol Roberto Martínez, não consegue chegar na semifinal da competição. A última vez foi em 2006, quando ficou em 4º lugar após perder para a Alemanha.

Para edição de 2026, que será a primeira em três países – Canadá, Estados Unidos e México -, Portugal, que é uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, garantiu sua classificação para o torneio apenas na última rodada das Eliminatórias, após uma vitória por 9 a 1 sobre a Armênia.

Apesar da classificação da última rodada, desde 2022 até agora, Portugal disputou 26 partidas oficiais e acumula 19 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Também tem a seu favor o título da Liga das Nações, conquistado em 2025 após uma vitória nos pênaltis por 5 a 2 em cima da Espanha, atual campeã da Eurocopa.

Entretanto, nas últimas três edições da Copa do Mundo, os resultados de Portugal foram: eliminação na fase de grupos, queda nas oitavas de final e derrota nas quartas de final.

Brasil 2014

Em 2014 a Seleção de Portugal caiu na fase de grupos. Integrante do Grupo G, que também contava com Alemanha – que viria a ser campeã naquele ano -, Estados Unidos e Gana, Portugal somou uma vitória, um empate e uma derrota, terminando na 3ª colocação do grupo e dando adeus precoce à competição que estava sendo disputada no Brasil.

Fase de grupos: Alemanha 4 x 0 Portugal

Fase de grupos: Estados Unidos 2 x 2 Portugal

Fase de grupos: Portugal 2×1 Gana

Rússia 2018

Depois de cair na fase de grupos em 2014, em 2018 o objetivo de Portugal era bem claro: melhorar sua campanha da edição anterior. Conseguiu, avançou para a fase mata-mata, entretanto, não foi tão longe. Depois de passar em segundo lugar do Grupo G, somando dois empates e uma derrota, enfrentou o Uruguai nas oitavas de final e foi eliminado após perder de 2 a 1.

Fase de grupos: Portugal 3 x 3 Espanha

Fase de grupos: Portugal 1 x 0 Marrocos

Fase de Grupos: Portugal 1 x 1 Irã

Oitavas de final: Uruguai 2 x 1 Portugal

Catar 2022

Cristiano Ronaldo se emociona após Portugal ser eliminado nas quartas de final │EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Portugal também entrou na Copa de 2022 sendo uma das candidatas ao título, começou a competição com pé direito.

Um dos integrantes do Grupo H, venceu Gana por 3 a 2 no jogo de estreia. Na segunda partida, vingou o resultado de 2022, e derrotou o Uruguai por 2 a 0, no último jogo da fase de grupos foi superado pela Coreia do Sul por 2 a 1, resultado que não interferiu na classificação da equipe para a próxima fase. Nas quartas de final, enfrentou a Suíça, mas no jogo seguinte, nas quartas de final, parou em Marrocos e se despediu da competição.

Fase de Grupos: Portugal 3 x 2 Gana

Fase de Grupos: Portugal 2 x 0 Uruguai

Fase de Grupos: Coreia do Sul 2 x 1 Portugal

Oitavas de Final: Portugal 6 x 1 Suíça

Quartas de Final: Portugal 0 x 1 Marrocos

Participações de Portugal na Copa do Mundo

1966

1986

2002

2006

2010

2014

2018

2022

2026

Melhor campanha: Terceiro lugar em 1966

Pior campanha: Eliminação na fase de grupos em 1986, 2002, e 2014

Jogos de Portugal na Copa do Mundo

Primeira Rodada

17 de junho

Portugal x RD do Congo – 14h00 em Brasília

Segunda Rodada

23 de junho

Portugal x Uzbequistão – 14h00 em Brasília

Terceira Rodada

27 de junho