Após eliminação, seleção brasileira volta ao Brasil na terça-feira (7)

Após a eliminação do Brasil para a Noruega, os jogadores do plantel brasileiro foram liberados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para se reunir com seus familiares, sem a necessidade de retornar para o hotel em que a Seleção estava concentrada.

O retorno dos jogadores para o Brasil é esperado na terça-feira (7) em um voo que será fretado pela confederação. O horário de saída do Estados Unidos e chegada no território brasileiro ainda é incerto e será definido nas próximas horas.

Resumo do jogo

A Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo.

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve.

Tabu contra Europeus

Além de não conquistar o título há 24 anos, o Brasil também vive um tabu de não vencer uma seleção da Europa na Copa do Mundo durante esse mesmo período. A última vez foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na ifnal. Naquela mesma ocasião o Brasil derrotou outros dois europeus, Bélgica, nas oitavas e Inglaterra nas quartas.

Desde então a Seleção perdeu para:

França – 2006

Holanda – 2010

Alemanha – 2014

Bélgica – 2018

Croácia – 2022

Noruega – 2026