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Bélgica x Egito: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bélgica x Egito se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo G da Copa do Mundo neste segunda-feira (15), às 12h

Jovem Pan

Romelo Lukaku comemora gol
Romelo Lukaku comemora gol Friedmann Vogel/EFE

Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15) às 12h (horário de Brasília), no estádio Lumen Field, nos EUA, em partida válida pelo Grupo G da Copa do Mundo.

É a estreia das duas seleções no Grupo G (Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia). Bélgica chega como uma das favoritas do grupo, já o Egito sonha com a surpresa.

Onde assistir Bélgica x Egito ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido pela TV Globo, Globoplay, ge TV, CazéTV, SBT e NSports.

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