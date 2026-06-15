Bélgica x Egito: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15) às 12h (horário de Brasília), no estádio Lumen Field, nos EUA, em partida válida pelo Grupo G da Copa do Mundo.
É a estreia das duas seleções no Grupo G (Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia). Bélgica chega como uma das favoritas do grupo, já o Egito sonha com a surpresa.
Onde assistir Bélgica x Egito ao vivo
A partida será transmitida pela Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido pela TV Globo, Globoplay, ge TV, CazéTV, SBT e NSports.