Brasil enfrenta Haiti com camiseta que gerou polêmica na internet

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) com uma combinação de uniforme totalmente inédita na história do Brasil em Copas do Mundo. O uniforme escolhido para a partida, que começa às 21h30, será de camiseta e calção azul, combinado com meias pretas. Para os goleiros, a escolha no confronto com o Haiti foi a polêmica camiseta vermelha.

As meias pretas só foram utilizadas pelos atletas brasileiros nas edições da Copa do Mundo de 1930 e 1934, no Uruguai e na Itália, sendo a última vez há 92 anos. Porém, na época, a Seleção jogava com camisetas brancas no uniforme principal, antes do clássico canarinho, o que faz com que a combinação meia preta com azul em cima jamais tenha entrado em campo pelo lado brasileiro no Mundial.

Polêmicas

A camiseta vermelha também será uma novidade da Copa do Mundo de 2026, sendo utilizada pelos goleiros. Embora não esteja presente na bandeira brasileira, a cor serve para destacar o defensor das redes e tem o mesmo design da camiseta azul.

O design das cores preto e azul também já chamou a atenção dos internautas em seu lançamento. Em postagens nas redes sociais, brasileiros fizeram associações do desenho formado em preto no centro da camiseta com suposto “desenho satânico”. A variação de tons, de acordo com torcedores, tem padrões que formam chamas e a “silhueta do diabo”.

Cheia de estreias em seu uniforme, a Seleção entra em campo a partir das 21h30, no estádio Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. A partida, válida pelo Grupo C, é a segunda partida do Brasil pela primeira fase da Copa do Mundo. A equipe brasileira empatou com o Marrocos por 1 a 1 na sua estreia e ainda vai jogar contra a Escócia na quarta-feira (24), às 19h.