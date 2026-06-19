JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h00 - 22h30
Copa do Mundo

Brasil enfrenta Haiti com camiseta que gerou polêmica na internet

Seleção não entra em campo com meias pretas há 92 anos
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Camisa número 2 da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026
camisa-brasil-numero-dois-copa-do-mundo Divulgação/Jordan/Nike

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) com uma combinação de uniforme totalmente inédita na história do Brasil em Copas do Mundo. O uniforme escolhido para a partida, que começa às 21h30, será de camiseta e calção azul, combinado com meias pretas. Para os goleiros, a escolha no confronto com o Haiti foi a polêmica camiseta vermelha.

As meias pretas só foram utilizadas pelos atletas brasileiros nas edições da Copa do Mundo de 1930 e 1934, no Uruguai e na Itália, sendo a última vez há 92 anos. Porém, na época, a Seleção jogava com camisetas brancas no uniforme principal, antes do clássico canarinho, o que faz com que a combinação meia preta com azul em cima jamais tenha entrado em campo pelo lado brasileiro no Mundial.

Polêmicas

A camiseta vermelha também será uma novidade da Copa do Mundo de 2026, sendo utilizada pelos goleiros. Embora não esteja presente na bandeira brasileira, a cor serve para destacar o defensor das redes e tem o mesmo design da camiseta azul.

O design das cores preto e azul também já chamou a atenção dos internautas em seu lançamento. Em postagens nas redes sociais, brasileiros fizeram associações do desenho formado em preto no centro da camiseta com suposto “desenho satânico”. A variação de tons, de acordo com torcedores, tem padrões que formam chamas e a “silhueta do diabo”.

Cheia de estreias em seu uniforme, a Seleção entra em campo a partir das 21h30, no estádio Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. A partida, válida pelo Grupo C, é a segunda partida do Brasil pela primeira fase da Copa do Mundo. A equipe brasileira empatou com o Marrocos por 1 a 1 na sua estreia e ainda vai jogar contra a Escócia na quarta-feira (24), às 19h.

Assuntos