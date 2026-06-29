Brasil tem menos de 6% de chances de ser campeão da Copa do Mundo, aponta estudo

Levantamento da Escola de Matemática Aplicada da FGV mostra que a Argentina é a equipe com mais chances de ser campeã

Para os mais otimistas que acreditam que o hexa da Seleção Brasileira pode vir em 2026, o sonho parece que não vai acontecer. Pelo menos é o que mostra o modelo estatístico dos mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp). Segundo os resultados obtidos, o Brasil está na 7ª posição para ficar com o troféu da Copa do Mundo pela sexta vez.

Brasil, que sempre entra na competição como um dos grande favoritos, aparece atrás de:

1ª Argentina – 19,66%

2ª Espanha – 14,77%

3ª França – 11,44%

4º Inglaterra – 8,05%

5ª Colômbia 6,66%

6ª Portugal – 5,59%

7ª Brasil – 5,42%

Fecham o Top 10 a Alemanha, com 4,04%, Marrocos, com 3,88% e Holanda, com 3,74%.

O Brasil começou a Copa na nona posição, com 4,14% de chances de ser campeão. Mas, a vitória sobre o Haiti, por 3 a 0, e sobre a Escócia, também por 3 a 0 – resultado que garantiu a Seleção na segunda fase na liderança do Grupo C – fizeram com que a equipe de Carlo Ancelotti subisse no ranking.

O estudo desenvolvido por um grupo de mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) estima as probabilidades dos resultados da Copa do Mundo.

Para a criação do modelo, foram usados os dados de desempenho de 2997 confrontos entre 187 seleções da FIFA nos últimos quatro anos, atribuindo maior peso aos jogos mais recentes e reduzindo gradualmente a relevância estatística dos confrontos mais antigos.

Partidas como eliminatórias e torneios continentais, recebem maior importância do que amistosos, por refletirem de forma mais fiel o nível real das equipes, seguindo os critérios oficiais da FIFA.

Brasil x Japão

A Seleção Brasileira enfrenta nesta segunda-feira (29) o Japão. O jogo está marcado para acontecer às 14h e é eliminatório. Uma derrota, acaba com o sonho do Brasil de ser hexacampeão, caso vença, avança para as oitavas de final.

As duas seleções já se enfrentaram quatro vezes na história da Copa do Mundo, e a canarinha leva vantagem sobre o adversário, nunca perdeu. Mas, no confronto mais recente entre as duas equipes, realizado em outubro de 2025, o Brasil foi derrotado pelos japoneses de virada. A Seleção chegou a abrir 2 a 0, mas perdeu por 3 a 0.

Segundo o estudo da FGV, a chance da Seleção Brasileira avançar para às oitavas de final é de 55,91% contra 44,09% do Japão.

Chances do Brasil

Oitavas de final: 55,91%

Quartas de final: 39,15%

Semifinal: 21,39%

Final: 10,69%

Campeão: 5,42%

Desaprovação da Seleção

Diferente do que se esperava, a primeira vitória da Seleção na Copa do Mundo fez com que a desconfiança dos brasileiros na equipe de Carlo Ancelotti aumentassem ainda mais. Segundo a nova rodada do estudo “Eu Vi o Brasil – O país do futebol?”, feita pela agência de pesquisas de mercado IMO Insights e divulgada pela Agência Brasil, a confiança despencou 17 pontos percentuais em relação a antes da Copa (37% a 20%).

Os sentimentos de empolgação (queda de 41% para 28%), alegria (38% para 27%) e esperança (45% para 35%) também apresentaram quedas sensíveis no comparativo com o pré-mundial.

Antes da Copa começar, um levantamento do Instituto Quaest mostrou que 72% dos brasileiros não acreditavam na conquista do hexacampeonato. Apenas 25% demonstram confiança em um sexto título mundial, o menor índice registrado em quase três décadas.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios brasileiros entre os dias 9 e 13 de abril de 2026. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.