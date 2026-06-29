Brasil vira jogo em mata-mata pela primeira vez desde o penta

Na vitória por 2 a 1 contra o Japão nesta segunda-feira (29), a Seleção Brasileira repetiu um feito que não acontecia desde a conquista do pentacampeonato Mundial em 2002: vencer de virada uma partida em que a equipe adversária abriu o placar.

A última vitória brasileira em que o rival marcou primeiro foi em 21 de junho de 2002, no Estádio Ecopa, na cidade de Shizuoka, no Japão. A partida contra a Inglaterra era válida pelas quartas de final da Copa, e quem primeiro balançou as redes foi o atacante inglês Michael Owen. Na ocasião, Rivaldo conseguiu o empate ainda no primeiro tempo e, na segunda etapa, Ronaldinho Gaúcho garantiu a vitória por 2 a 1.

Renovando o feito em 2026, a Seleção Brasileira saiu atrás do Japão, que abriu o placar com Kaishu Sano aos 29 do primeiro tempo. A equipe ainda segurou até o intervalo e só na segunda etapa veio a reação brasileira. De cabeça, Casimiro deixou o placar equilibrado aos 56, mas a virada só veio na prorrogação, quando Gabriel Martinelli garantiu a classificação brasileira para as oitavas nos 51 minutos.

Viradas em finais

O Brasil levantou a taça virando o placar nas duas primeiras finais das cinco que venceu: 1958 e 1962. Na primeira oportunidade, a Suécia marcou primeiro com Liedholm, mas o Brasil virou com dois gols de Vavá, dois do Pelé e um do Zagallo, terminando com 5 a 2 no apito final.

Em 1962, a conquista do bicampeonato Mundial também veio de virada, quando a Tchecoslováquia começou vencendo, mas Amarildo, Zito e Vavá marcaram uma vez cada, levando a partida aos 3 a 1 que garantiram mais uma estrela na camiseta da Seleção.

Viradas brasileiras