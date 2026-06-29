Quem é Sano, jogador do Japão que marcou gol contra o Brasil e já foi preso

Ele foi detido em 2024 por agressão sexual, mas recebeu 'perdão' do técnico da seleção japonesa para voltar a defender o país

O meio-campista Kaishu Sano, de 25 anos, foi o autor do gol do Japão no primeiro jogo contra o Brasil nesta segunda-feira (29) em partida pela segunda fase da Copa do Mundo, o início do mata-mata. O japonês já foi preso por acusação de estupro em 2024, mas retornou à seleção japonesa após receber “perdão” do técnico Hajime Moriyasu.

Atualmente, Sano defende o Mainz 05, da Alemanha, e foi convocado para a Seleção pela primeira vez em 2023. Ele começou a carreira em 2019, no Machida Zelvia, do Japão. O time alemão, onde Sano joga, foi seu primeiro clube fora do Japão.

Ainda em julho de 2024, o meio-campista foi detido pela polícia de Tóquio por suspeita de envolvimento em agressão sexual a uma mulher em um hotel da capital do Japão. Uma investigação foi aberta para apurar o caso mas acabou sendo encerrado e arquivado sem acusação.

Na época, Sano chegou a compartilhar um comunicado em que pedia desculpas à vítima “pelas minhas ações que causaram grandes problemas”. O técnico Moriyasu declarou que deu “mais uma chance” ao jogador e disse que ele “refletiu profundamente” sobre seu erro.

O gol do Japão contra o Brasil aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. Após uma saída de bola errada do brasileiro Danilo, Sano bateu cruzado e colocou o Japão na frente.

A Seleção Brasileira buscou e conseguiu virar o jogo no segundo tempo, com gols de Casemiro e Martinelli – que entrou na segunda etapa. O Japão está eliminado da competição.