Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Seleção Brasileira terminou a fase de grupos como líder do Grupo C, com 7 pontos, 7 gols marcados e apenas 1 sofrido

A Seleção Brasileira e o Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece no NRG Stadium, em Houston, nos EUA.

O Brasil estreou na Copa com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos, em jogo equilibrado. Depois disso, mostrou superioridade ao vencer a Haiti por 3 a 0 e a Escócia por 3 a 0, terminando a fase de grupos como líder do Grupo C, com 7 pontos, 7 gols marcados e apenas 1 sofrido.

Os japoneses começaram a campanha com um empate por 2 a 2 contra a Holanda, em um jogo aberto e de muitas oportunidades. Em seguida, goleou a Tunísia por 4 a 0 e garantiu a classificação com um empate por 1 a 1 contra a Suécia. Com 5 pontos, saldo positivo de +4 e sem perder na fase de grupos, a equipe japonesa avançou como vice-líder do Grupo F.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

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