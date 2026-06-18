Canadá goleia Catar e vence pela primeira vez em Copas do Mundo

O Canadá ficou muito perto de garantir sua vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 ao golear o Catar por 6 a 0 nesta quinta-feira (18) e comemorar sua primeira vitória na história do torneio, mas perdeu o meio-campista Ismaël Koné, que sofreu uma lesão grave.

Os gols de Cyle Larin (16′), o ‘hat-trick’ de Jonathan David (29′, 45+3′ e 90+2′), o gol de Nathan-Dylan Saliba (64′) e um gol contra de Mohamed Naceur Almanai (75′) definiram o placar.

O resultado deixa os coanfitriões na liderança do Grupo B, com 4 pontos, ao lado da Suíça (mas com saldo superior ao dos europeus) e praticamente classificados para a próxima fase.

Com a Bósnia-Herzegovina e o Catar com apenas um ponto cada, somente um desastre impediria o Canadá de avançar.

Eles já venceram o confronto direto contra o Catar, o primeiro critério de desempate da fase de grupos.

E, tendo empatado em 1 a 1 com os bósnios na estreia, qualquer possível empate em pontos seria decidido pelo saldo de gols, que é amplamente favorável ao Canadá (+6 contra -3).

O Catar terminou o jogo com nove jogadores em campo após as expulsões de Homam Al-Amin (32′) e Assim Madibo (53′), que foi expulso pela falta que causou uma grave fratura na perna esquerda de Koné.

Três vezes Jonathan David

A dupla de ataque canadense, Jonathan David e Cyle Larin, destruiu o Catar.

Larin, que havia marcado na estreia, abriu o placar aproveitando um rebote do goleiro após um chute de David.

Pouco depois, David começou seu próprio show, tornando-se o segundo jogador a marcar um hat-trick na Copa do Mundo da América do Norte de 2026, depois do astro Lionel Messi.

O camisa 10 argentino alcançou o feito na vitória dos tricampeões mundiais por 3 a 0 sobre a Argélia no Grupo J, em que igualou o recorde de 16 gols do alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

A primeira expulsão do Catar desequilibrou ainda mais a balança.

Pouco antes do intervalo, David marcou novamente, aproveitando uma cabeçada de Larin que havia sido defendida pelo goleiro Mahmud Abunada. E ainda não tinha terminado.

Lágrimas

A lesão de Koné diminuiu o clima de festa na histórica primeira vitória do Canadá em Copas do Mundo.

Ele deixou o campo de maca, enquanto alguns companheiros de equipe, incluindo o próprio David, se mostravam desesperados e até choravam. Os jogadores canadenses se reuniram em um círculo, abraçando-se uns aos outros, antes do reinício da partida após o incidente angustiante.

Nathan-Dylan Saliba, que entrou em seu lugar, comemorou um gol de falta erguendo a camisa do companheiro. A essa altura, o Catar já jogava com nove homens.

Outro reserva, Jacob Shaffelburg, contribuiu para a vitória da equipe da casa com um chute que Almanai desviou para o próprio gol.

David fechou a goleada, a vitória mais expressiva já conquistada por uma seleção da Concacaf numa Copa do Mundo.