Canadá marca nos acrescímos e elimina a África do Sul na Copa do Mundo
O Canadá é o primeiro classificado para as oitavas da Copa do Mundo de 2026. A equipe anfitriã venceu a África do Sul por 1 a 0 e avançou na competição. O gol foi marcado por Eustáquio, já nos acrescímos da segunda etapa.
A seleção canadense, coanfitriã do Mundial e estreante na fase de mata-mata, vai enfrentar nas oitavas quem avançar do duelo entre Holanda e Marrocos, que jogam nesta terça-feira em Monterrey.
O confronto entre essas duas nações emergentes no cenário do futebol começou com intensidade máxima, como se a condição de estreantes no mata-mata as tivesse feito esquecer que tais batalhas podem se estender por 120 minutos.
O primeiro tempo foi movimentado, mas sem gols. O Canadá foi ligeiramente melhor, criando algumas chances claras.
Pouco antes do intervalo, os ‘Canucks’ pediram pênalti após uma disputa de bola entre Khuliso Mudau e Richie Laryea, mas a arbitragem decidiu que não havia nada a marcar.
O segundo tempo começou com os norte-americanos no controle, enquanto os ‘Bafana Bafana’ tinham dificuldades para sair do seu próprio campo de defesa.
Quando conseguiram, porém, o ritmo acelerado de seus jogadores colocou a defesa canadense sob pressão, como no chute de Oswin Appollis que passou perto da trave (63′) e na finalização defendida pelo goleiro Maxime Crépeau (84′).
A intensidade da partida aumentou e o Canadá chegou mais perto do que nunca de marcar em um contra-ataque. Tani Oluwaseyi ficou cara a cara e finalizou para a defesa parcial do goleiro Ronwen Williams. No rebote, que parecia um gol feito para Jonathan David, o zagueiro Mbekezeli Mbokazi surgiu para salvar os sul-africanos (64′).
A pressão canadense continuou, com David testando Williams mais uma vez (78′) com um chute potente que o goleiro afastou de soco.
Até que o chute de Eustáquio garantiu a classificação da coanfitriã em sua primeira partida fora de casa neste Mundial.