Canadá x Bósnia e Herzegovina: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Canadá x Bósnia e Herzegovina se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo B da Copa do Mundo nesta sexta-feira (12), às 16h

Canadá e a seleção da Bósnia e Herzegovina fazem nesta sexta-feira (12) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 16h e vai acontecer no Toronto Stadium, em Toronto, no Canadá.

Um dos países-sede do campeonato, o Canadá vai estrear em casa. Está será a terceira participação da equipe no torneio. A última vez foi em 2022 e a primeira em 1986.

O técnico do Canadá, o norte-americano Jesse Marsch, levou o país ao quarto lugar na Copa América de 2024, além de alcançar a 26ª posição no ranking da FIFA no ano passado, a melhor colocação do país.

Já a Bósnia e Herzegovina participou apenas uma outra vez do campeonato em edições passadas, em 2014, quando aconteceu no Brasil. Esta é apenas a segunda vez que o país marca presença na Copa. Na única edição que jogou, a Seleção bósnia caiu ainda na fase de grupos, quando perdeu para a Nigéria por 1 a 0.

Onde assistir Canadá x Bósnia ao vivo

O jogo entre Canadá e Bósnia terá transmissão da CazeTV.