CBF confirma lesão de Paquetá na coxa esquerda após jogo contra o Japão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a lesão do jogador Lucas Paquetá após o jogo contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, na segunda-feira (29). O jogador passou por exame de imagem, que constatou o machucado no músculo na parte de trás da coxa esquerda.

O meio-campista do Flamengo agora seguirá um protocolo de tratamento intensivo para recuperação, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira. O objetivo é que o jogador esteja disponível para atuar na Copa no menor tempo possível, mas a confederação não divulgou uma previsão para seu retorno aos gramados.

Paquetá começou a mancar em campo ainda no final do primeiro tempo e saiu de campo se apoiando em Neymar, sendo substituído por Endrick no intervalo. Ele agora integra a lista de jogadores da Seleção que não podem atuar por lesão na coxa, que já conta com Raphinha, se recuperando de um problema na perna esquerda.

O Brasil venceu o Japão em sua estreia pelo mata-mata do Mundial por 2 a 1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. A Seleção Brasileira volta a jogar no domingo (5) a partir das 17h (de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será nesta terça-feira (30) às 14h.