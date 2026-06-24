Colômbia vence a RD do Congo e avança às eliminatórias da Copa

A Colômbia garantiu sua vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (23), com uma vitória suada por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, em jogo da segunda rodada do Grupo K, disputado na cidade mexicana de Guadalajara.

O lateral-direito Daniel Muñoz marcou, na reta final, seu segundo gol no Mundial e o quinto pela seleção de seu país. Durante a partida, os colombianos ainda tiveram três gols anulados

A Colômbia vai enfrentar Portugal em Miami no sábado (27), numa partida que servirá para definir a classificação final na chave, que os colombianos lideram atualmente com seis pontos. Assim como fez contra o Uzbequistão no Estádio Azteca na semana passada, numa vitória por 3 a 1 com um gol seu, o defensor do Crystal Palace conseguiu furar a defesa sólida do time africano.

O goleiro congolês Lionel Mpasi vinha sendo o herói dos ‘Leopardos’ até que Muñoz marcou, aproveitando um cruzamento perfeito de Juan Fernando Quintero. A República Democrática do Congo tem um ponto e decidirá seu destino na classificação contra o Uzbequistão, que foi goleada mais cedo na terça-feira (23) por Portugal, com Cristiano Ronaldo.