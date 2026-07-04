Colombia vence Gana é a última classificada para as oitavas da Copa

Gol do palmeirense Arias garantiu vitória da seleção sul-americana e mais uma derrotada africana na fase de mata-mata

PARTIDA ENTRE COLÔMBIA X PORTUGAL, VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO GRUPO K DA FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO FIFA DE 2026, NO MIAMI STADIUM, NA FLÓRIDA, ESTADOS UNIDOS, NESTE SÁBADO (27).

Com um gol de Jhon Arias no início do jogo, a Colômbia derrotou Gana por 1 a 0 em Kansas City, nesta sexta-feira (3) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Suíça.

O gol de Arias, que refletiu a clara superioridade da seleção colombiana, saiu de uma finalização de dentro da área aos 14 minutos, após um cruzamento de Luis Suárez, que havia entrado na partida apenas seis minutos antes, depois de Jhon Córdoba deixar o campo lesionado.

Essa vitória da Colômbia, que viajará a Vancouver, no Canadá, para enfrentar a Suíça na terça-feira (7), encerrou a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo na América do Norte.

A seleção colombiana não passou pelo sufoco que a Argentina enfrentou mais cedo para vencer Cabo Verde (3 a 2) na prorrogação, mas só se livrou da tensão nos instantes finais de uma partida em que James Rodríguez foi substituído no intervalo.

A Colômbia rapidamente encaminhou a vitória contra uma seleção de Gana que deixou a desejar e para quem a experiência de Carlos Queiroz — ex-treinador da Colômbia entre 2019 e 2020 — à beira do campo não foi suficiente para ajudar os ganeses.

O time comandado pelo técnico Néstor Lorenzo controlou a posse de bola e criou as melhores chances para ampliar a vantagem, apesar da atuação apagada de James Rodríguez, que parecia sério após a vitória, e da falta de sorte nas finalizações do incisivo Luis Díaz.

Gana entrou em campo respeitando muito a Colômbia, que terminou como líder de seu grupo à frente de Portugal, na esperança de aproveitar algum erro adversário para acionar seus atacantes velozes.

No entanto, Antoine Semenyo e Iñaki Williams, atacantes de Manchester City e Athletic Bilbao, não tiveram a eficiência necessária para uma equipe de Gana que não conseguiu acertar um único chute a gol.

Assim, a seleção africana se despediu de forma discreta em sua primeira participação no mata-mata desde 2010, enquanto a Colômbia comemorou seu retorno às oitavas de final após a dolorosa ausência na Copa do Mundo de 2022, no Catar.