Yamal e Messi se abraçam após fim da Copa do Mundo; veja vídeo

A relação entre os dois foi um dos assuntos mais comentados da Copa

O craque espanhol Lamine Yamal e o ídolo argentino Lionel Messi se abraçaram após o fim da Copa do Mundo no domingo (19), que consagrou a Espanha campeã mundial, enquanto a Argentina ficou em segundo lugar.

No vídeo é possível ver Messi, que deve se despedir da seleção argentina, levantando para cumprimentar Yamal após ser derrotado por ele.

A relação entre os dois foi um dos assuntos mais comentados da Copa. A foto em que Messi, na época com 20 anos, dá um banho na então criança de seis meses de idade, Lamine Yamal, voltou a viralizar nas redes sociais.

Messi se levantando para abraçar Lamine Yamal. Tremenda cena. pic.twitter.com/u0z8swv0uV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 19, 2026

O registro foi feito em 2008, em uma campanha solidária para um calendário em parceria do jornal catalão Diario SPORT, do Barcelona e da UNICEF. A parceria também envolvia a Casal del Infants del Raval, um projeto socioeducativo que apoia crianças em situação de vulnerabilidade do bairro de Raval, em Barcelona.

Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal junto com a mãe do espanhol em 2008

O ídolo argentino Lionel Messi comentou, na sexta-feira (17), sobre a repercussão da foto. “Olhar essa foto é uma loucura porque, afinal, assim é a vida, não? Fiz uma foto com ele quando era um bebê, e hoje estamos os dois disputando uma Copa do Mundo”, disse o atual campeão mundial, durante um festival de esportes que acontece em Nova York.





