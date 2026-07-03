Colômbia x Gana: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pela fase de 16 avos nesta sexta-feira (3), às 17h, em Kansas City, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Colômbia e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 22h30 (horário de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. Quem vencer enfrentará o ganhador de Suíça x Argélia.

Os colombianos terminaram em primeiro do Grupo K, com sete pontos. Já os ganeses passaram em terceiro do Grupo L, com quatro pontos.

Onde assistir Colômbia x Gana ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV.