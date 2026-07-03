Colômbia x Gana: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Colômbia e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 22h30 (horário de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. Quem vencer enfrentará o ganhador de Suíça x Argélia.
Os colombianos terminaram em primeiro do Grupo K, com sete pontos. Já os ganeses passaram em terceiro do Grupo L, com quatro pontos.
Onde assistir Colômbia x Gana ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV.