Vini Jr. entra na briga com Messi, Mbappé e Haaland por artilharia da Copa do Mundo

Vinícius Júnior, camisa 7 da Seleção Brasileira, entrou de vez nesta quarta-feira (24) na briga pela artilharia da Copa do Mundo. O jogador, que é um dos craques dessa atual geração da canarinha, já deixou quatro gols em três partidas, sendo dois deles na vitória do Brasil contra a Escócia, que acabou 3 a 0 para a canarinha e a classificação na primeira posição do Grupo C.

Gols de Vini Jr.

Brasil x Marrocos – 1 gol

Brasil x Haiti – 1 gol

Escócia x Brasil – 2 gols

Artilharia da Copa

Com a fase de grupos da Copa do Mundo chegando ao fim, começa a aparecer os jogadores que vão brigar pela artilharia da competição. Atualmente, quatro atletas disputam o posto, sendo que um dele se destaca na primeira posição por ter um gol a mais.

Lionel Messi, camisa 10 da argentina, está no topo do ranking. Em dois jogos da atual campeã, deixou cinco gols, sendo três no jogo de estria contra a Argélia, e dois na vitória contra a Áustria por 2 a 0.

Quem também está na luta é o francês Kylian Mbappé, que soma quatro gols. Dois foram feitos no jogo contra Senegal, na estreia da França na Copa. A partida terminou 3 a 0. Os outros dois foram feitos na vitória francesa sobre o Iraque, por 3 a 0.

O norueguês Erling Haaland é outro que aparece na segunda posição, também com quatro gols marcados. O astro da Noruege, que está em sua primeira participação na Copa do Mundo, deixou dois gols no jogo de estreia contra o Iraque, uma partida que terminou 4 a 1 para os norugueses que voltaram à competição depois de 28 anos. Os outros dois gols foram marcados na partida contra Senegal, que terminou 3 a 2 para Noruega.

Com os dois gols marcados nesta quarta, Vini Jr. agora também ocupa a segunda posição