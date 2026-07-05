Com Martinelli na vaga de Paquetá, Ancelotti escala Brasil para jogo contra Noruega; veja
O técnico Carlo Ancelotti escalou o Brasil para o confronto contra a Norugea sem muitas supresas em relação ao time que entrou em campo contra o Japão. A novidade fica com Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação do Brasil para as oitavas de final.
Confira os escalados:
Gol
- Alisson
Defesa
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
Meio-campo
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Gabriel Martinelli
Ataque
- Rayan
- Matheus Cunha
- Vini Jr.
Conhecido por não repetir escalação desde que assumiu o Brasil, Ancelloti tem mantido o mesmo time por dois jogos seguidos a única diferença fica com Martinelli que entra no lugar de Paquetá, que se lesionou no último jogo e não tem previsão de retorno.
O jogador passou por exame de imagem, que constatou o machucado no músculo na parte de trás da coxa esquerda. O meio-campista do Flamengo agora seguirá um protocolo de tratamento intensivo para recuperação, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira. O objetivo é que o jogador esteja disponível para atuar na Copa no menor tempo possível, mas a confederação não divulgou uma previsão para seu retorno aos gramados.
Destaque dess ejogo vai para o retorno de Raphinha que fica à disposição de Acelotti após ficar de fora dos dois últimos jogos por lesão.
Brasil x Noruega
Brasil e Norugea buscam a terceira vaga nas quartas de final – Marrocos e França garantiram as duas primeiras. A Seleção Brasileira nunca venceu os noruegueses na história e tentam algo inétido nesse jogo de oitavas de final. O técnico da Noruega, Stale Solbakken, vê o Brasil como favorito e pediu aos seus jogadores que não se deixem intimidar. “Obviamente, o Brasil é o favorito, mas também disse que não acho que sejam os franco-favoritos como talvez fossem alguns anos atrás, ou dois, três, quatro anos atrás”, afirmou.
Do lado brasileiro, Carlo Ancelotti elogiou a Noruega destacando a solidez da equipe escandinava antes da partida de domingo no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. “Estou de acordo que a Noruega é uma equipe difícil, porque tem estrutura, qualidade e uma boa organização“, afirmou o treinador italiano na coletiva de imprensa pré-jogo.
Se o Brasil vencer a Noruega, enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre México e Inglaterra marcado para este domingo (05). Um possível confronto na próxima fase está previsto para acontecer no sábado (11), às 18h, em Miami.