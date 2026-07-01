Com um a menos, EUA eliminam a Bósnia e Herzegovina e vão às oitavas

Os Estados Unidos eliminaram nesta quarta-feira (1º) a Bósnia e Herzegovina da Copa do Mundo 2026. Com um a menos, a seleção norte-americana anotou placar de 2 a 0 e avançou às oitavas de final do Mundial.

Por vaga nas quartas, os Estados Unidos enfrentarão a Bélgica na segunda-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no estádio Lumen Field.

Primeiro tempo

Os Estados Unidos fizeram um primeiro tempo bastante ofensivo e impuseram o ritmo de jogo à Bósnia e Herzegovina. Com maior posse de bola, a seleção norte-americana também anotou mais finalizações.

Aos 31, Balogum balançou as redes, mas estava impedido. O gol anulado não desanimou o lado norte-americano. Aos 45, o camisa 20 pegou sobra da zaga bósnia e abriu o placar para os Estados Unidos.

Segundo tempo

A Bósnia e Herzegovina retornou do vestiário mais ofensiva. As equipes mantiveram equilibro na posse de bola, mas protagonizaram um segundo tempo tenso.

Aos 17′, Balogum pisou no tornozelo de Muharemovic. Depois de revisão do árbitro de vídeo, o camisa 20 foi expulso. A Bósnia e Herzegovina tentou aproveitar a vantagem, enquanto os Estados Unidos se fecharam e valorizaram a posse de bola.

Aos 36′, Tillman aumentou a vantagem norte-americana. Após sofrer falta de Radeljic, o camisa 17 cobrou e colocou a redonda no fundo do gol de Vasilj. Já nos acréscimos, a Bósnia e Herzegovina se mostrou perigosa, mas pouco efetiva.