Como vão funcionar as paradas obrigatórias para hidratação durante os jogos da Copa do Mundo 2026

A Fifa determinou que todas as 104 partidas do Mundial terão pausas fixas de três minutos, transformando o futebol em um jogo de quatro tempos.

O regulamento oficial da Fifa estabelece que as partidas serão paralisadas aos 22 minutos do primeiro e do segundo tempo

A partir da Copa do Mundo de 2026, o futebol passará por uma de suas maiores transformações rítmicas: a introdução de paradas obrigatórias para hidratação em todos os jogos. O regulamento oficial da Fifa estabelece que as partidas serão paralisadas aos 22 minutos do primeiro e do segundo tempo. Cada intervalo terá a duração exata de três minutos, contados do apito inicial da pausa até o reinício do jogo, alterando a dinâmica histórica do esporte de dois tempos contínuos para um formato fragmentado.

A decisão, detalhada pelo diretor do torneio Manolo Zubiria, rompe com o modelo antigo que dependia exclusivamente da temperatura ambiente. Agora, a pausa técnica ocorrerá mesmo que o jogo seja disputado em um estádio fechado, com ar-condicionado, ou sob clima ameno. O objetivo central é preservar a saúde dos atletas diante do forte calor do verão na América do Norte, mas a medida já provoca impactos profundos nas táticas das seleções e no modelo de televisão.

As regras exatas das pausas técnicas no Mundial

A mudança no protocolo de hidratação foi desenhada para ser um mecanismo previsível e inegociável. Nas edições anteriores, o árbitro só autorizava a interrupção se os termômetros ultrapassassem a marca de 32 graus Celsius no índice de estresse térmico. Na Copa do Mundo de 2026, o fator climático foi completamente descartado como critério de decisão.

O cronômetro da partida não será travado durante a pausa. Em vez disso, todo o tempo gasto para a hidratação e orientação da comissão técnica será integralmente reposto nos acréscimos de cada tempo. Isso significa que os torcedores verão placas de acréscimos com números consistentemente mais altos, partindo de uma base mínima de três minutos adicionais.

Caso ocorra um atendimento médico demorado ou uma longa checagem do árbitro de vídeo (VAR) nos minutos imediatamente anteriores ao marco dos 22 minutos, o juiz de campo tem a autonomia para adiantar ou postergar a pausa por alguns instantes. A diretriz evita que o jogo sofra duas paralisações seguidas, mantendo o mínimo de fluidez na partida.

Os parâmetros que definem as novas paralisações

Para compreender a extensão da nova regra imposta pela Fifa, é necessário analisar os detalhes práticos que moldarão as partidas no Canadá, Estados Unidos e México. Abaixo, as determinações oficiais do regulamento:

Momento da paralisação: Aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 22 minutos do segundo tempo.

Aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 22 minutos do segundo tempo. Duração cravada: Exatamente três minutos de bola parada, rigidamente controlados pelo árbitro.

Exatamente três minutos de bola parada, rigidamente controlados pelo árbitro. Independência climática: A pausa ocorre em qualquer cenário meteorológico, incluindo estádios climatizados.

A pausa ocorre em qualquer cenário meteorológico, incluindo estádios climatizados. Compensação de tempo: Os três minutos serão somados ao tempo de acréscimo de cada etapa.

Os três minutos serão somados ao tempo de acréscimo de cada etapa. Janela de transmissão: Emissoras de televisão estão autorizadas a exibir intervalos comerciais curtos.

O impacto tático e as estratégias das seleções

O que nasceu como uma medida de segurança médica transformou-se rapidamente em uma poderosa ferramenta esportiva. Com três minutos garantidos para conversar com o elenco, os treinadores ganharam a oportunidade de realizar ajustes estruturais no meio do jogo, algo que antes só era viável no intervalo.

Esse novo cenário já começou a ser testado pelas seleções. Em amistosos preparatórios recentes, treinadores utilizaram o tempo das paradas de hidratação para exibir vídeos em laptops aos jogadores, corrigindo o posicionamento da linha defensiva ou alterando rotas de marcação em tempo real. A prática transforma a zona técnica em um ambiente de instrução imersiva e intensifica a análise de dados à beira do gramado.

No aspecto comercial, a mudança atende a um forte interesse das emissoras. O modelo fragmentado aproxima o formato do futebol ao das grandes ligas americanas, como a NFL e a NBA. O espaço valioso para a inserção de publicidade na televisão rentabiliza ainda mais os direitos de transmissão, gerando novas cotas de patrocínio para o torneio.

Dúvidas frequentes sobre as regras da Copa

Os jogadores podem sair de campo durante a parada de hidratação?

Não. Todos os atletas devem permanecer no gramado ou no limite da área técnica. A hidratação e as orientações dos treinadores acontecem estritamente à beira do campo, sem que as equipes se dirijam aos corredores ou vestiários.

O que acontece se um time estiver em uma jogada de ataque no minuto 22?

O árbitro não interromperá uma jogada de perigo iminente. A instrução oficial da comissão de arbitragem é aguardar a conclusão do lance ofensivo, ou a saída da bola pelas linhas laterais e de fundo, para então soar o apito e autorizar a pausa.

As paradas obrigatórias vão continuar após a Copa do Mundo de 2026?

A Fifa trata a regra como uma diretriz primária para este Mundial, fortemente motivada pelo calendário de verão norte-americano. A manutenção permanente do formato para outras competições do ciclo dependerá das avaliações técnicas e do retorno financeiro apurado após a final do torneio.