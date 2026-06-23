Copa do Mundo 2026: qual a situação de cada grupo para as eliminatórias?

Rodada desta terça (23) pode definir novos classificados; confira quem já avançou e quem ainda briga

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra em uma etapa decisiva nesta terça-feira (23), com diversas seleções podendo garantir presença antecipada na fase eliminatória. Com o novo formato do torneio, que reúne 48 equipes, avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.

Até o momento, seis seleções já confirmaram vaga na próxima fase: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega e Argentina. As equipes garantiram a classificação após vencerem seus dois primeiros compromissos na competição.

Quem passa? Veja a situação de cada grupo:

Grupo A

O México já garantiu classificação e liderança após duas vitórias. A disputa agora se concentra na segunda vaga, com Coreia do Sul, Tchéquia e África do Sul ainda vivos na briga. Uma vitória coreana praticamente sela a classificação, enquanto tchecos e sul-africanos dependem de resultados combinados para seguir na disputa, sobretudo pela vaga entre os melhores terceiros colocados.

Grupo B

O Grupo B chega à rodada com Canadá e Suíça em situação confortável e na disputa direta pela liderança. As duas seleções podem encaminhar ou confirmar a classificação dependendo dos resultados desta terça-feira (23), enquanto Bósnia e Catar ainda mantêm chances matemáticas, embora mais remotas, de avançar via terceira colocação. Um triunfo de qualquer uma das equipes do topo da tabela praticamente assegura vaga no mata-mata.

Grupo C

No Grupo C, o Brasil chega à última partida da fase de grupos contra a Escócia em situação bastante confortável. A Seleção venceu Haiti e Marrocos nas duas primeiras rodadas e soma seis pontos, enquanto Marrocos tem quatro, Escócia três e Haiti zero. Se vencer a Escócia, o Brasil garante a liderança do grupo, avança às fases eliminatórias com 100% de aproveitamento e elimina qualquer possibilidade de ser ultrapassado pelos rivais da chave.

Se empatar, a Seleção chega a cinco pontos e garante classificação, mas a liderança do grupo dependerá do resultado de Marrocos x Haiti e dos critérios de desempate. Se perder, o Brasil terá somado quatro pontos e ainda deve avançar, mas a posição final dependerá dos resultados paralelos.

Grupo D

O Grupo D já tem os Estados Unidos classificados, com seis pontos, e a disputa se concentra na segunda vaga, envolvendo Austrália e Paraguai. A rodada desta terça pode ser decisiva para definir quem acompanha os norte-americanos no mata-mata, enquanto a Turquia já está eliminada da competição.

Grupo E

No Grupo E, a Alemanha já garantiu vaga na próxima fase e agora observa a disputa pela segunda colocação. Costa do Marfim aparece como principal candidata à classificação, enquanto Equador e Curaçao ainda tentam se manter vivos na briga, dependendo de combinações de resultados para avançar.

Grupo F

A definição do Grupo F ficou para a última rodada. Holanda, Japão e Suécia seguem na disputa direta pelas duas vagas automáticas do grupo, enquanto a Tunísia aparece sem chances relevantes de classificação. Os confrontos entre Japão e Suécia, além de Tunísia e Holanda, devem definir tanto o líder quanto o segundo colocado da chave.

Grupo G

O Grupo G é o mais indefinido da Copa até aqui. Egito, Irã, Bélgica e Nova Zelândia ainda mantêm chances de avançar, o que significa que a última rodada será decisiva para todos os integrantes da chave. Dependendo dos resultados, até a liderança do grupo poderá mudar de mãos nas partidas finais.

Grupo H

A Espanha aparece na frente do Grupo H, mas ainda não garantiu matematicamente a primeira colocação. Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita também seguem vivos na luta pelas vagas disponíveis, tornando a rodada final uma das mais abertas do torneio.

Grupo I

O Grupo I é um dos poucos já definidos. França e Noruega asseguraram classificação antecipada para o mata-mata e agora disputam apenas a liderança da chave. Senegal e Iraque já não têm mais condições de alcançar os dois primeiros lugares.

Grupo J

A Argentina garantiu a classificação antecipada e assegurou a liderança do Grupo J, com direito a Lionel Messi fazer história, tornando-se o maior artilheiro da história dos Mundiais. A segunda vaga está em disputa principalmente entre Áustria e Argélia, que chegam à rodada decisiva em confronto direto.

Grupo K

Portugal enfrenta o Uzbequistão, enquanto a Colômbia encara a República Democrática do Congo. Dependendo da combinação de resultados, portugueses e colombianos podem terminar a rodada já classificados para a fase eliminatória.

Caso Portugal vença o Uzbequistão e a Colômbia derrote a República Democrática do Congo, portugueses e colombianos chegarão à última rodada dependendo apenas de si para avançar, mas sem classificação matemática garantida, já que ainda se enfrentarão no encerramento do grupo.

Se Portugal vencer e houver empate entre colombianos e congoleses, a seleção de Cristiano Ronaldo ficará muito próxima da vaga e poderá até assumir a liderança dependendo do saldo de gols. Já um novo empate complicaria a situação portuguesa, deixando a definição para a rodada final contra a Colômbia. Uma derrota para o Uzbequistão colocaria Portugal sob forte pressão e com risco real de eliminação precoce.

Grupo L

No Grupo L, Inglaterra e Gana chegam embalados após vitórias na estreia e disputam confronto direto que pode encaminhar a classificação de ambos ou embaralhar completamente a chave. Croácia e Panamá, derrotados na primeira rodada, entram sob pressão e podem chegar à última rodada em situação delicada caso não pontuem novamente nesta terça-feira, sem nenhum ponto somado até o momento.