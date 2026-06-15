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Copa do Mundo: acompanha Espanha e Cabo Verde ao vivo

Campeã de 2010, equipe europeia é considera uma das favoritas deste ano

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Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha.
Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha. Biso, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Apontada como uma das grande favoritas ao troféu, a Espanha estreia nesta segunda-feira (15) na Copa do Mundo 2026. Campeã em 2010, a Fúria abre o grupo H diante de Cabo Verde, estreante em mundiais, às 13h.

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha tem na joia Lamine Yamal, do Barcelona, sua grande esperança para a Copa. O astro, no entanto, ficará de fora da estreia por estar em recuperação física.

A seleção de Cabo Verde participa de sua primeira Copa do Mundo e busca surpreender em um grupo que também conta com Uruguai e Arábia Saudita. O país vive o momento mais importante de sua história no futebol internacional.

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