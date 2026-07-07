Copa do Mundo: acompanhe ao vivo Suíça x Colômbia

Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Na última partida, a seleção helvética venceu a Argélia por 2 a 0. Os suíços construíram a vitória com gols de Breel Embolo, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, e de Dan Ndoye, no início da segunda etapa (aos 46 minutos), garantindo uma classificação segura e sem sofrer gols.

Já a Colômbia garantiu sua vaga na fase seguinte ao vencer a seleção de Gana pelo placar magro de 1 a 0 no Kansas City Stadium. O único gol do confronto foi marcado pelo meio-campista Jhon Arias aos 14 minutos do primeiro tempo, carimbando o passaporte dos sul-americanos após uma partida bastante disputada na etapa final.