Copa do Mundo: acompanhe Argentina e Argélia ao vivo

Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi segue como a principal referência técnica dos argentinos e disputa mais um Mundial em sua carreira

Atual campeã do mundo, a Argentina estreia nesta terça-feira (16) na Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Argélia pela primeira rodada do Grupo J, em partida marcada para 22h.

Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi segue como a principal referência técnica dos argentinos e disputa mais um Mundial em sua carreira. Além do camisa 10, a equipe conta com nomes como Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Enzo Fernández, que formam a base da geração responsável pelo título conquistado no Catar, em 2022.

A Argélia retorna à Copa do Mundo apostando na experiência de jogadores que atuam nas principais ligas da Europa. O principal destaque da seleção é o meia-atacante Riyad Mahrez, ídolo do futebol argelino e uma das lideranças da equipe. O grupo também conta com Áustria e Jordânia.