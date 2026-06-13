Copa do Mundo: acompanhe Austrália e Turquia ao vivo
A Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (14) com o duelo entre Austrália e Turquia, que fecha a primeira rodada do Grupo B. A partida começa a 01h (de Brasília) e marca o encontro de duas seleções que buscam iniciar a competição somando pontos importantes.
A Austrália disputa mais uma edição consecutiva do Mundial e tenta repetir campanhas recentes em que conseguiu avançar à fase eliminatória. Já a Turquia retorna à Copa do Mundo após anos de ausência e busca reviver o protagonismo de sua histórica campanha de 2002, quando terminou na terceira colocação.
O confronto é válido pelo Grupo B, que também conta com EUA e Paraguai. Uma vitória na estreia pode ser determinante para as pretensões das equipes na luta por uma vaga no mata-mata.