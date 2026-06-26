Copa do Mundo: acompanhe Cabo Verde e Arábia Saudita ao vivo
Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em seu último confronto pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Houston, Estados Unidos. Além dos dois, Uruguai e Espanha completam a chave.
A Seleção de Cabo Verde tem dois empates no Mundial: o primeiro contra a Espanha, sem gols, e o segundo contra o Uruguai, com dois de cada lado.
Estatísticas: Cabo Verde 0 x 0 Espanha
Estatísticas: Cabo Verde 2 x 2 Uruguai
A seleção da Arábia Saudita estreou empatando por 1 x 1 com o Uruguai e foi goleada por 4 x 0 pela Espanha na segunda partida da chave.
Estatísticas: Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai