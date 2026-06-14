Copa do Mundo: acompanhe Costa do Marfim e Equador ao vivo

O Equador disputa a sua 5ª Copa do Mundo de forma consecutiva e tem como principal objetivo superar a sua melhor campanha na história, alcançada em 2006, quando chegou às oitavas de final

Costa do Marfim e Equador se enfrentam neste domingo (14), às 20h, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

A Costa do Marfim retorna à Copa do Mundo após 12 anos de ausência, sendo a sua última participação no Brasil em 2014. Os comandados do técnico Emerse Faé vêm de uma sequência de três vitórias consecutivas nos últimos amistosos preparatórios, incluindo um surpreendente triunfo sobre a seleção da França.

O Equador disputa a sua 5ª Copa do Mundo de forma consecutiva e tem como principal objetivo superar a sua melhor campanha na história, alcançada em 2006, quando chegou às oitavas de final. O time costuma atuar com uma defesa bem postada, liderada pela dupla de zaga Piero Hincapié (Arsenal) e Willian Pacho (PSG).