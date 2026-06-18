Copa do Mundo: acompanhe e México e Coreia do Sul ao vivo

Seleções buscam a 1ª vaga para a próxima fase da competição; uma vitória para cada um dos lados garante a classificação

México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h, no Estádio Akron, em Guadalajara, em partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo. O duelo acontece pela segunda rodada do torneio e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares que podem garantir a 1ª vaga na próxima fase da competição.

Integrantes do Grupo A, México e Coreia do Sul tiveram um começo de Copa do Mundo igual, com vitória sobre seus adversários, resultado que fez os times somarem 3 pontos cada e assumissem, respectivamente, a primeira e a segunda posição do Grupo A.

O México venceu seu primeiro jogo contra a África do Sul, por 2 x 0, e busca manter os 100% de aproveitamento no torneio.

A Coreia do Sul também venceu na primeira rodada, quando enfrentou a República Tcheca e conseguiu o resultado de 2 x 1.

Uma vitória neste confronto direto entre as duas seleções pode assegurar uma delas na próxima fase da competição, caso termine empatado a decisão vai para a última rodada.