Copa do Mundo: acompanhe EUA e Paraguai ao vivo

Os Estados Unidos, um dos países-sede da Copa, abrem sua campanha em casa contra o Paraguai, que volta ao Mundial depois de 16 anos

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam às 22h (horário de Brasília) desta sexta-feira (12) no SoFi Stadium, nos EUA, em partida válida pela 1ª rodada da Copa do Mundo.

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Os Estados Unidos, um dos países-sede da Copa, abrem sua campanha em casa contra o Paraguai, que volta ao Mundial depois de 16 anos. Os americanos jogam com a pressão, e o apoio da torcida, de fazer uma boa estreia como co-sede. O Paraguai chega com um estilo físico, bem organizado defensivamente e perigoso nos contra-ataques.