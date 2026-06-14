Copa do Mundo: acompanhe Holanda e Japão ao vivo

Holanda e Japão se enfrentam neste domingo (14), às 17h, no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

A Holanda tenta vencer seu primeiro título, embalada pelo craque do Corinthians, Memphis Depay, craques jovens como Ryan Gravenberch e Cody Gakpo, além da solidez defensiva do capitão Virgil van Dijk. O time está sob o comando de Ronald Koeman.

Comandada pelo técnico Hajime Moriyasu, a seleção japonesa apresentou um desempenho oscilante neste ciclo. O zagueiro Yuto Nagatomo fará a sua quinta participação em Copas, um recorde japonês, aos 39 anos. Os japoneses venceram o Brasil por 3 a 2 em outubro do ano passado.