Copa do Mundo: Bélgica goleia Nova Zelândia e se classifica em 1º do Grupo G
A Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, nesta sexta-feira (26), e se classificou para a fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo G.
Os ‘Diabos Vermelhos’, após empatarem os dois primeiros jogos, contra Egito e Irã, garantiram a classificação em Vancouver.
A seleção belga terminou com cinco pontos, os mesmos dos egípcios, mas com um saldo de gols superior. O Irã fechou a fase de grupos com 3 pontos após o empate em 1 a 1, também nesta sexta-feira, com o Egito, e terá que aguardar os demais jogos para saber se vai se classificar. E a Nova Zelândia terminou na lanterna, com apenas um ponto.
Na próxima fase, na quarta-feira (1º), às 17h (horário de Brasília) em Seattle, os belgas enfrentarão uma das melhores seleções terceiras colocadas.
O Egito vai jogar contra a Austrália na sexta-feira (3) em Arlington, perto de Dallas, às 15h.
Leandro Trossard (28′ e 50′), Kevin De Bruyne (66′), Romelu Lukaku (86′) e Alexis Saelemaekers (90+4′) marcaram os gols da Bélgica nesta sexta-feira.
Elijah Just fez o gol de honra dos neozelandeses (84′), que deixam sua terceira Copa do Mundo — após Espanha 1982 e África do Sul 2010 — sem vitórias, tendo registrado quatro empates e cinco derrotas em suas nove partidas.
Escalações:
Nova Zelândia: Max Crocombe – Tim Payne (Michael Boxall, 64′), Finn Surman, Tyler Bindon, Liberato Cacace (Francis De Vries, 79′) – Ryan Thomas (Ben Old, 46′), Marko Stamenic – Sarpreet Singh (Jesse Randall, 46′), Joe Bell (Callum McCowatt, 64′), Elijah Just – Chris Woods.
Técnico: Darren Bazeley.
Bélgica: Thibaut Courtois – Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper – Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, 72′), Hans Vanaken – Kevin De Bruyne (Amadou Onana, 72′), Youri Tielemans (Nicolas Raskin, 85′), Jeremy Doku (Matías Fernández, 56′) – Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, 85′).
Técnico: Rudi Garcia.