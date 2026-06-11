Copa do Mundo: desde 1938, seleções que eliminam o Brasil terminam no pódio

Logo no começo da estatística, o Brasil é eliminado em 1938 para a Itália

Desde 1938, todas as seleções que tiveram impacto direto na eliminação do Brasil na Copa do Mundo terminaram pelo menos na terceira colocação.

Logo no começo da estatística, o Brasil é eliminado em 1938 para a Itália, que conquistou o bicampeonato no ano. A Seleção acabou aquela Copa em terceiro lugar, a sua melhor colocação até então.

Em 1950, o Brasil perde na final no famoso “Maracanazo”. Precisando apenas de um empate simples para ser campeão em casa, no Maracanã, o time perdeu de virada por 2 a 1 para o Uruguai, no que ficou marcado como maior vexame do Brasil até o 7×1.

A Hungria, que contava com a lenda Ferenc Puskás, passou pelo Brasil no que ficou conhecida como “Batalha de Berna” na Copa de 1954, por 4 a 2. O jogo ganhou esse nome pelo teor violento que a partida tomou, com três expulsões. A Hungria terminou em segundo lugar, após derrota para a Alemanha.

O Brasil, liderado por Pelé, seguiria para vencer sua primeira Copa em 1958, e venceria também em 1962. Já em 1966, a eliminação ficou por conta de Portugal, da lenda Eusébio, ainda na fase de grupos, perdendo novamente para a Hungria e Portugal por 3 a 1 nos dois jogos.

Tri e decepções

Em 1970, o Brasil levaria o tri com talvez a melhor seleção de todos os tempos. Porém, em 1974, a Canarinho cai para a forte Holanda de Johan Cruyff, que viria a ser vice para a Alemanha. Em 78, os donos da casa, a Argentina, venceram seu primeiro título depois de eliminar o Brasil em um empate em 0 a 0.

Essa foi outra partida que ganhou nome, “Batalha do Rosário”. Já em 82, uma seleção com muita expectativa e nomes como Sócrates e Zico, a decepção veio também pela equipe que seria campeã, a Itália, que venceu por 3 a 2 com três gols de Paolo Rossi.

Em 1986, o Brasil cai nos pênaltis para a França nas quartas, após Sócrates e Júlio César desperdiçarem suas cobranças. A França ficou em terceiro lugar.

Em mais uma eliminação para os argentinos, a Seleção perde por 1 a 0 com gol de Claudio Caniggia e show de Maradona. A Argentina perdeu a final para a Alemanha. Em 94, o Brasil leva o tetra em cima da Itália.

Susto na final

Em 1998, o Brasil jogou a final contra os anfitriões, a França. Em um jogo completamente condicionado por uma convulsão que Ronaldo teve antes do jogo, a Seleção leva um sonoro 3 a 0 com aula de Zinédine Zidane.

Já em 2002, o Brasil conquistaria o seu último título, o penta, contra a Alemanha por 2 a 0, com os dois gols sendo marcados por Ronaldo, que encontrou sua redenção.

O fantasma da França, porém, continuava a assombrar o Brasil em 2006. O time de Zidane e Thierry Henry venceu por 1 a 0 no jogo que ficou marcado por Roberto Carlos estar arrumando o meião na hora do gol que classificou os franceses nas quartas. Eles perderiam a final para a Itália, no jogo em que Zidane foi expulso após cabeçada no zagueiro Marco Materazzi.

Em 2010, o Brasil leva a virada para a finalista Holanda após enrosco de Felipe Melo e Júlio César e a expulsão do volante. A Espanha, no entanto, seria a grande campeã.

Já em 2014, a campeã Alemanha foi responsável pelo lendário 7 a 1 nas semifinais no estádio do Mineirão. Após a goleada, venceu a Argentina de Lionel Messi na final por 1 a 0.

Na Rússia, em 2018, a Bélgica passou depois de vencer o Brasil por 2 a 1 e terminou a competição na terceira colocação. Em 2022, a Seleção é eliminada nos pênaltis após empate com a Croácia, na prorrogação, quando levou o gol do 1 a 1 faltando três minutos para acabar a partida. Os croatas também terminariam na terceira colocação.

Copa de 2026

Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.