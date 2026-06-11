Copa do Mundo: desde 1938, seleções que eliminam o Brasil terminam no pódio
Desde 1938, todas as seleções que tiveram impacto direto na eliminação do Brasil na Copa do Mundo terminaram pelo menos na terceira colocação.
Logo no começo da estatística, o Brasil é eliminado em 1938 para a Itália, que conquistou o bicampeonato no ano. A Seleção acabou aquela Copa em terceiro lugar, a sua melhor colocação até então.
Em 1950, o Brasil perde na final no famoso “Maracanazo”. Precisando apenas de um empate simples para ser campeão em casa, no Maracanã, o time perdeu de virada por 2 a 1 para o Uruguai, no que ficou marcado como maior vexame do Brasil até o 7×1.
A Hungria, que contava com a lenda Ferenc Puskás, passou pelo Brasil no que ficou conhecida como “Batalha de Berna” na Copa de 1954, por 4 a 2. O jogo ganhou esse nome pelo teor violento que a partida tomou, com três expulsões. A Hungria terminou em segundo lugar, após derrota para a Alemanha.
O Brasil, liderado por Pelé, seguiria para vencer sua primeira Copa em 1958, e venceria também em 1962. Já em 1966, a eliminação ficou por conta de Portugal, da lenda Eusébio, ainda na fase de grupos, perdendo novamente para a Hungria e Portugal por 3 a 1 nos dois jogos.
Tri e decepções
Em 1970, o Brasil levaria o tri com talvez a melhor seleção de todos os tempos. Porém, em 1974, a Canarinho cai para a forte Holanda de Johan Cruyff, que viria a ser vice para a Alemanha. Em 78, os donos da casa, a Argentina, venceram seu primeiro título depois de eliminar o Brasil em um empate em 0 a 0.
Essa foi outra partida que ganhou nome, “Batalha do Rosário”. Já em 82, uma seleção com muita expectativa e nomes como Sócrates e Zico, a decepção veio também pela equipe que seria campeã, a Itália, que venceu por 3 a 2 com três gols de Paolo Rossi.
Em 1986, o Brasil cai nos pênaltis para a França nas quartas, após Sócrates e Júlio César desperdiçarem suas cobranças. A França ficou em terceiro lugar.
Em mais uma eliminação para os argentinos, a Seleção perde por 1 a 0 com gol de Claudio Caniggia e show de Maradona. A Argentina perdeu a final para a Alemanha. Em 94, o Brasil leva o tetra em cima da Itália.
Susto na final
Em 1998, o Brasil jogou a final contra os anfitriões, a França. Em um jogo completamente condicionado por uma convulsão que Ronaldo teve antes do jogo, a Seleção leva um sonoro 3 a 0 com aula de Zinédine Zidane.
Já em 2002, o Brasil conquistaria o seu último título, o penta, contra a Alemanha por 2 a 0, com os dois gols sendo marcados por Ronaldo, que encontrou sua redenção.
O fantasma da França, porém, continuava a assombrar o Brasil em 2006. O time de Zidane e Thierry Henry venceu por 1 a 0 no jogo que ficou marcado por Roberto Carlos estar arrumando o meião na hora do gol que classificou os franceses nas quartas. Eles perderiam a final para a Itália, no jogo em que Zidane foi expulso após cabeçada no zagueiro Marco Materazzi.
Em 2010, o Brasil leva a virada para a finalista Holanda após enrosco de Felipe Melo e Júlio César e a expulsão do volante. A Espanha, no entanto, seria a grande campeã.
Já em 2014, a campeã Alemanha foi responsável pelo lendário 7 a 1 nas semifinais no estádio do Mineirão. Após a goleada, venceu a Argentina de Lionel Messi na final por 1 a 0.
Na Rússia, em 2018, a Bélgica passou depois de vencer o Brasil por 2 a 1 e terminou a competição na terceira colocação. Em 2022, a Seleção é eliminada nos pênaltis após empate com a Croácia, na prorrogação, quando levou o gol do 1 a 1 faltando três minutos para acabar a partida. Os croatas também terminariam na terceira colocação.
Copa de 2026
Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.
O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.