Copa do Mundo: Espanha x Argentina acompanhe ao vivo

Espanha e Argentina dedidem neste domingo (18) o título da Copa do Mundo de 2026. Os argentino buscam o bicampeonato para chegar ao tetra, enquanto os espanhóis querem conquistar a sua segunda estrela na competição. A primeira foi em 2010, quando foram campeões pela primeira vez.

A Espanha chega para a final depois de vencer a França na semi. Ganhou por 2 a 0. Já a Argentina, arrancou uma virado sobre a Inglaterra e garantiu sua vaga após vencer por 2 a 1.

O confronto coloca frente a frente a atual campeã da Eurocopa e da Copa América, o que faz uma final única na Copa do Mundo, já que nunca nos quase 100 aos de existência da competição as atuais campeãs dos torneio contineis estiveram na grande decisão da Copa.