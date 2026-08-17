Moraes dá 30 dias para a PGR se manifestar sobre retomada de operações no RJ

Segundo o ministro, é necessário avaliar de forma mais rigorosa a adequação das providências propostas

Em fevereiro de 2026, o CNMP se manifestou favorável ao plano apresentado pelo Rio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu nesta segunda-feira (17) o prazo de 30 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o plano de retomada das ações policiais apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro.

O Plano Estratégico de Reocupação Territorial foi apresentado no dia 22 de dezembro de 2025. Moraes é o relator da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, que trata da letalidade excessiva pela atuação policial no Rio de Janeiro.

Segundo Moraes, a apresentação do plano, quando confrontada com os questionamentos das partes e as manifestações de entidades da sociedade civil, revelou a necessidade de avaliar de forma mais rigorosa a adequação das providências propostas e a sua compatibilidade com os parâmetros fixados pelo STF na ADPF.

Em fevereiro de 2026, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) se manifestou favorável ao plano apresentado pelo Rio.

O documento também fala sobre a perícia técnica das evidências audiovisuais da Operação Contenção, ação da polícia do Rio que deixou 122 mortos em outubro de 2025.

Moraes relembra as dificuldades que a Polícia Federal (PF) teve para analisar as provas enviadas e as extensões de prazo para que fosse viabilizada a análise das provas.