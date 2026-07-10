Copa do Mundo: Espanha x Bélgica acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (09) pelas quarta de final da Copa do Mundo e buscam uma vaga na semifinal da competição

Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (09) pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para acontecer às 16h no estádio SoFi Stadium (também conhecido como Los Angeles Stadium), localizado na cidade de Inglewood, em Los Angeles.

Os espanhóis, que eliminaram Portugal nas oitavas de final, buscam conquistar o segundo título da história, depois de terem vencido Portugal nas oitavas de final. Os belgas eliminaram os anfritriões, Estados Unidos, após ganharem por 4 a 1.