Copa do Mundo: França x Marrocos acompanhe ao vivo
França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (08), às 17h, pelas quartas de final da Copa do Mundo. As equipes buscam uma vaga na semifinal. A França, que está invicta na competição, quer chegar pela terceira edição seguida do torneio na final, enquanto o Marrcoso, quer ir para a sua primeira final do campeonato.
Os franceses, que contam com o astro Kylian Mbappé que é um dos artilheiros desta edição, chegaram as quartas de final depois de elimnarem o Paraguai nas oitavas. Já o Marrocos, deixou o Canadá, um dos anfritriões, para trás ao vencer o jogo das outavas por 3 a 0.
A partida entre França e Marrocos vai ser realizada na Gillette Stadium, em Boston (Foxborough), nos Estados Unidos.