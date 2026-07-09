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Copa do Mundo: França x Marrocos acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (08), às 17h, em busca de uma vaga na semifinal da competição

Jovem Pan

França x Marrocos
França x Marrocos Arte: Jovem Pan

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (08), às 17h, pelas quartas de final da Copa do Mundo. As equipes buscam uma vaga na semifinal. A França, que está invicta na competição, quer chegar pela terceira edição seguida do torneio na final, enquanto o Marrcoso, quer ir para a sua primeira final do campeonato.

Os franceses, que contam com o astro Kylian Mbappé que é um dos artilheiros desta edição, chegaram as quartas de final depois de elimnarem o Paraguai nas oitavas. Já o Marrocos, deixou o Canadá, um dos anfritriões, para trás ao vencer o jogo das outavas por 3 a 0.

A partida entre França e Marrocos vai ser realizada na Gillette Stadium, em Boston (Foxborough), nos Estados Unidos.