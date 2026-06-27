Copa do Mundo: Jordânia e Argentina acompanhe ao vivo
Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado pela última rodada da fase de grupos do Grupo J. Os argentinos, atuais campeões da competição, já se garantiram na próxima fase do torneio.
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Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado pela última rodada da fase de grupos do Grupo J. Os argentinos, atuais campeões da competição, já se garantiram na próxima fase do torneio.