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Copa do Mundo

Copa do Mundo: Jordânia e Argentina acompanhe ao vivo

Jordânia e Argentina se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Mundo do Grupo J da Copa do Mundo no sábado (27) à 23h 

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Jordânia x Argentina
Jordânia x Argentina Arte: Jovem Pan

Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado pela última rodada da fase de grupos do Grupo J. Os argentinos, atuais campeões da competição, já se garantiram na próxima fase do torneio. 

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