Copa do Mundo: Paraguai x França acompanhe ao vivo
Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Canadá e Marrocos.
A Seleção do Paraguai chega às oitavas após surpreender na partida contra a Alemanha em sua estreia no mata-mata. A equipe paraguaia derrotou, nos pênaltis, a seleção tetracampeã mundial.
Estatísticas: Alemanha x Paraguai
A equipe da França conseguiu sua classificação após derrotar a Suécia por 3 a 0, e chega às oitavas tendo vencido todas as partidas do Mundial até aqui com no mínimo 3 gols em cada.