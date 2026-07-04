JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Business | 15h00 - 15h30
Copa do Mundo

Copa do Mundo: Paraguai x França acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam neste sábado (04), às 18h, em busca de uma vaga nas quartas de final

Jovem Pan

Paraguai x França
Paraguai x França Arte: Jovem Pan

Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Canadá e Marrocos.

A Seleção do Paraguai chega às oitavas após surpreender na partida contra a Alemanha em sua estreia no mata-mata. A equipe paraguaia derrotou, nos pênaltis, a seleção tetracampeã mundial.

Estatísticas: Alemanha x Paraguai

A equipe da França conseguiu sua classificação após derrotar a Suécia por 3 a 0, e chega às oitavas tendo vencido todas as partidas do Mundial até aqui com no mínimo 3 gols em cada.

Estatísticas: França x Suécia

Assuntos