Copa do Mundo: Portugal x Croácia acompanhe ao vivo
Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio de Toronto, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela etapa 16 avos de final da competição.
Ambas as seleções portuguesa e croata se classificaram à fase mata-mata na segunda colocação de suas chaves. Em grupo composto por Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão, Portugal venceu um confronto e empatou dois. Assim, somou cinco pontos.
Do outro lado, em chave com Inglaterra, Gana e Panamá, Croácia venceu dois duelos e perdeu um. Com seis pontos, ficou atrás só dos ingleses.
Na última rodada da fase de grupos, Portugal ficou no 0 a 0 com Colômbia. Já a Croácia derrotou Gana por 2 a 1.