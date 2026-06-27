Inglaterra vence Panamá e avança em 1º do Grupo L; Croácia fica em 2º, mas Gana também avança
A Inglaterra venceu o já eliminado Panamá neste sábado (27), em Nova Jersey, por 2 a 0 e se classificou para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo L.
Em Nova Jersey, Jude Bellingham e Harry Kane evitaram um novo tropeço após o empate em 0 a 0 contra Gana na partida anterior.
Bellingham abriu o placar (62′) e Kane ampliou pouco depois de cabeça (67′), superando a retranca dos panamenhos no estádio MetLife, em East Rutherford, Nova Jersey.
Comandada pelo técnico hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, a seleção do Panamá chegou a este último jogo sem chances de classificação e tentou, em vão, se despedir de sua segunda Copa do Mundo conquistando pelo menos um ponto e marcando um gol.
Na outra partida que chegou o grupo, a Croácia derrotou Gana por 2 a 1 e garantiu a segunda posição na chave. Apesar da derrota, a equipe africana também está garantida no mata-mata da Copa do Mundo.