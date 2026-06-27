Colômbia e Portugal empatam e avançam; DR Congo vence e consegue classificação histórica

Equipe sul-americana avança em primeiro e enfrentará Gana; portugueses pegarão a Croácia, enquanto africanos jogarão contra a Inglaterra

A Colômbia empatou em 0 a 0 com Portugal neste sábado (27) e se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo como líder do Grupo K.

Os colombianos poderiam ter garantido a vitória nos acréscimos do segundo tempo, mas o VAR anulou o gol de cabeça de Dávinson Sánchez.

Com sete pontos, a seleção sul-americana termina na liderança da chave á frente de Portugal, que avançou em segundo com cinco pontos.

Nos 16-avos, a Colômbia jogará contra Gana no dia 4 de julho em Kansas City, enquanto a seleção portuguesa terá pela frente a Croácia, um dia antes, em Toronto.

Na outra partida do grupo, a República Democratica do Congo virou sobre o Uzbequistão e também se garantiu no mata-mata. Eles enfrentarão a Inglaterra.