Costa do Marfim x Equador: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Costa do Marfim e Equador fazem neste domingo (14) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 20h e vai acontecer no Estádio de Houston, localizado no Texas.
A Costa do Marfim volta a jogar uma Copa do Mundo depois de ficar 12 anos fora. A última participação tinha sido em 2014, quando o torneio foi realizado no Brasil. Essa será a quarta vez que a seleção da África marca presença na competição.
Até hoje, os marfinenses ainda não conseguiram superar a fase de grupos. Em 2010, na África do Sul, fez sua campanha mais marcante ao vencer a Coreia do Norte por 3 a 0 e empatar com Portugal, sendo eliminada pelo saldo de gols em um grupo que também contava com o Brasil.
Já o Equador, vai para sua quinta disputa da Copa do Mundo. Todo o histórico da equipe na competição aconteceu neste século. Sua melhor campanha ocorreu na Alemanha, em 2006, quando a equipe se classificou em segundo lugar no grupo e avançou para as oitavas de final, mas foi eliminada pela Inglaterra por 1 a 0.
A equipe conta em seu elenco com cinco jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. São eles:
- Gonzalo Plata: Atacante do Flamengo
- Félix Torres: Zagueiro do Internacional
- Ángelo Preciado: Lateral-direito do Atlético-MG
- Alan Franco: Volante do Atlético-MG
- Alan Minda: Atacante do Atlético-MG
Onde assistir Costa do Marfim x Equador ao vivo
O jogo entre Costa do Marfim e Equador terá transmissão da Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido pelo Sportv, Globo e CazeTV.