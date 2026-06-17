Cristiano Ronaldo estreia na Copa nesta quarta, visando recordes de gols

Cristiano Ronaldo inicia a participação na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, com a possibilidade de atingir recordes históricos. Aos 41 anos, o atacante estreia por Portugal contra a República Democrática do Congo e busca se tornar o maior artilheiro da seleção em Mundiais, além de alcançar a marca de seis participações no torneio.

Ao entrar em campo nesta edição, o jogador iguala o recorde de maior número de Copas disputadas, com seis participações, mesma marca atingida por Lionel Messi, da Argentina, e Guillermo Ochoa, do México. Cristiano Ronaldo já detém o feito de ser o único atleta masculino a marcar gols em cinco edições diferentes do campeonato.

Em relação à artilharia, o capitão português soma oito gols marcados em Copas do Mundo. Ele está a um gol de empatar com Eusébio, que tem nove gols e é o atual recordista de Portugal na história da competição. No total de sua trajetória pela seleção, Cristiano possui 143 gols marcados.

A seleção de Portugal está no grupo K do torneio, ao lado de Uzbequistão, Colômbia e República Democrática do Congo. O elenco atual conta com jogadores que venceram a última Liga dos Campeões, como Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos. Nas eliminatórias e na última Liga das Nações, Cristiano Ronaldo manteve a titularidade em 14 das 15 partidas que disputou, marcando 13 gols no período.