Croácia vence a 1ª na Copa, elimina Panamá e se mantém viva na competição

Vitória veio graças a um gol de Ante Budimir no início do segundo tempo (54') e no restante da partida a seleção croata resistiu aos momentos de pressão

A Croácia reagiu após a derrota sofrida na estreia para a Inglaterra ao vencer (1-0) e eliminar o Panamá da Copa do Mundo de 2026 em Toronto, no Canadá, nesta terça-feira (23), naquela que foi a 200ª partida do astro Luka Modric pela seleção de seu país.

Os croatas aproveitaram as poucas chances que tiveram contra um adversário que lutou muito e se recusou a recuar. A vitória veio graças a um gol de Ante Budimir no início do segundo tempo (54′) e no restante da partida a seleção croata resistiu aos momentos de pressão.

Com esse resultado, Inglaterra e Gana lideram o Grupo L com 4 pontos, seguidos pela Croácia, com 3, e pelo Panamá, com 0. Na última rodada, no sábado (27), a Inglaterra vai enfrentar o Panamá em Nova Jersey, enquanto a Croácia jogará contra Gana na Filadélfia.

O Panamá, que sonhava em avançar da fase de grupos pela primeira vez após sua estreia na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, se despediu precocemente mais uma vez. Já a Croácia segue na disputa. Após ter perdido para a Inglaterra na primeira rodada, a equipe ainda pode terminar em primeiro lugar na chave se vencer Gana e os ingleses tropeçarem diante dos panamenhos.

Em alguns momentos, a seleção da América Central jogou de igual para igual com a equipe europeia, mas isso não foi suficiente para conseguir o empate diante da seleção croata, que no final dedicou a vitória a Modric. Após a partida, os jogadores croatas vestiram camisas comemorativas que traziam a imagem de seu capitão, o número 200 e a mensagem “Legado Infinito”.