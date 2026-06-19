Donos da casa, Estados Unidos vencem de novo na Copa e estão classificados para as eliminatórias

Time de Mauricio Pochettino venceu a Austrália por 2 a 0 sem grandes perigos e mantém vivo o sonho da primeira taça

Os Estados Unidos são o segundo país cede a vencer seus dois jogos na competição, depois do México

Estados Unidos da América e Austrália se enfrentaram nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, no Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos. O time da casa levou a melhor por 2 a 0 e está classificado para a próxima fase da competição.

Os EUA, que atropelaram o Paraguai na estreia por 4 a 1, dessa vez não contavam com o craque do Milan e o melhor da partida anterior, Christian Pulišić, que estava machucado.

A Austrália surpreendeu a todos e venceu a Turquia por 2 a 0 com grande atuação do goleiro Patrick Beach e um contra-ataque letal.

A estratégia de defesa reforçada durou pouco tempo e o forte Estados Unidos de Mauricio Pochettino marcou com dez minutos de jogo, com a ajuda do zagueiro Cameron Burgess, que empurrou para dentro do próprio gol. Alex Freeman ampliou antes do fim da primeira etapa, depois de desvio na zaga.

Na segunda etapa, Tony Popovic mexeu no time, tentou pressionar mais e até ficou com a bola, mas não conseguiu reverter o placar.

Pochettino e uma geração de bons talentos dão a um país que nunca teve tradição no esporte a esperança de chegar longe na Copa, jogando dentro de casa, no tipo de fantasia que os produtores de Hollywood adoram.

Vacilo na zaga

O time de Mauricio Pochettino começou a partida comandando a posse de bola, como era de se esperar. A Austrália aguardava recuada, estratégia que funcionou na estreia, com uma linha de cinco lá atrás e uma segunda de quatro.

Porém, a resistência durou míseros dez minutos. O zagueirão Cameron Burgess (1,94m) chutou para dentro do próprio gol, tentando cortar um cruzamento de Forarin Balogun, que veio do lado esquerdo. Estava aberto o placar em Seattle.

A equipe de Tony Popovic tentava reagir na bola parada. Em sequência de escanteios, buscava o gigante de 2m, Harri Souttar, capitão do time, que não conseguiu cabecear com força para a meta de Matthew Freese.

A seleção estadunidense dominava a partida sem sofrer antes do fim do primeiro tempo. Em bola parada, Alex Freeman ampliou o placar, depois de uma finalização de fora da área em jogada ensaiada que rebateu na zaga. Primeiro tempo seguro da equipe de Pochettino.

Austrália melhor, mas nem tanto

Popovic mexeu no time na esperança de buscar o resultado e dar mais velocidade para a equipe. Burggess, depois do gol contra, foi substituído, mas a linha de cinco atrás foi mantida com Jason Geria.

Mesmo assim, a seleção norte-americana continuava achando espaços na defesa adversária com Balogun e Ricardo Pepi, dupla de atacantes escalada com a missão de suprir a falta de Pulišić.

A Austrália, porém, na casa dos 20 minutos, começou a ficar mais com a bola e levar pelo menos algum perigo para o gol americano. Connor Metcalfe, que entrou no segundo tempo, finalizou de fora da área e obrigou uma defesa.

Agora, eram os estadunidenses que resistiam à pressão australiana, que lançava a bola na área buscando atacar pelo alto. Souttar e Balogun ainda conseguiram se estranhar com cinco minutos para acabar o jogo, mas não levou a nada demais. Cartão amarelo para cada um deles.

Falando em arbitragem, o alemão Felix Swayer teve cãibras no finalzinho do jogo, mas conseguiu terminar o jogo. Cena rara de se ver,