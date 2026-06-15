Eliminação na fase de grupos e queda em mata-mata: as últimas atuações do Uruguai nas Copas

O Uruguai chega para a Copa do Mundo de 2026 acumulando 76 anos sem conquistar o torneio e sem algumas referências que protagonizaram a seleção durante muito tempo. Essa será a primeira vez, desde 2010, que a dupla de atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani não fará parte do elenco uruguaio que disputa o Mundial.

‘De cara nova’ e com um time mais jovem para essa edição, os uruguaios se encontram em um dos grupos mais complicados do torneio, o Grupo H, que também conta com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde, considerado por muitos o ‘Grupo da Morte’ desta Copa.

Sem conquistar uma Copa do Mundo desde 1950, quando derrotou o Brasil por 2 a 1 em uma final no Maracanã, os uruguaios lidam com algumas lesões. Piquerez e Pellistri seguem como incertezas para o mundial, e as condições físicas de Arrascaeta e Rochet trazem ainda mais dúvidas para a equipe.

Sem vencer uma partida desde outubro, Marcelo Bielsa, treinador da equipe, que por muito tempo foi considerado como intocável no cargo, chega bastante pressionado por bons resultados no mundial e pode vir a se despedir do comando da Celeste Olímpica a depender do desempenho nesta Copa do Mundo.

Analisando o retrospecto das últimas três Copas do Mundo do Uruguai, o cenário não é muito animador. O melhor resultado nesse período foram as quartas de final da Copa de 2018, quando caiu para a campeã França. Em 2014, os uruguaios pararam nas oitavas de final e em 2022 nem sequer passaram da fase de grupos.

Retrospecto completo do Uruguai nas últimas três Copas do Mundo:

Brasil 2014

Na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, o Uruguai avançou até as oitavas de final após sobreviver a um grupo difícil, que também contava com seleções como Itália e Inglaterra. Nas oitavas, a seleção uruguaia foi derrotada pela Colômbia, liderada por um emergente James Rodríguez, pelo placar de 2 a 0.

Essa edição também ficou marcada pela suspensão do atacante Luis Suárez, que mordeu o zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante o jogo entre Uruguai e Itália, na fase de grupos.

Veja os resultados do Uruguai em 2014

Fase de grupos: Uruguai 1 x 3 Costa Rica

Fase de grupos: Uruguai 2 x 1 Inglaterra

Fase de grupos: Itália 0 x 1 Uruguai

Oitavas de final: Colômbia 2 x 0 Uruguai

Rússia 2018

Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o Uruguai fez uma boa campanha, mas conseguiu chegar somente até as quartas de final. A equipe venceu todos os jogos da fase de grupos e, nas oitavas de final, superou Portugal por 2 a 1. Porém, nas quartas, acabou sendo eliminada pela França, que se tornaria a campeã do torneio.

Veja os resultados do Uruguai em 2018

Fase de grupos: Egito 0 x 1 Uruguai

Fase de grupos: Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita

Fase de grupos: Uruguai 3 x 0 Rússia

Oitavas de final: Uruguai 2 x 1 Portugal

Quartas de final: Uruguai 0 x 2 França

Catar 2022

Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, o Uruguai não chegou a avançar para o ‘mata-mata’ e acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos. A seleção terminou em 3º lugar no Grupo H, somando apenas uma vitória contra Gana, um empate com a Coreia do Sul e uma derrota para Portugal.

A eliminação aconteceu pelo critério de saldo de gols, que favoreceu a Coreia do Sul. A grande imagem daquela seleção na Copa de 2022 foi Luis Suárez chorando copiosamente no banco de reservas enquanto contemplava o desfecho do que seria seu último mundial com aquela camisa.

Veja os resultados do Uruguai em 2022

Fase de grupos: Uruguai 0 x 0 Coreia do Sul

Fase de grupos: Portugal 2 x 0 Uruguai

Fase de grupos: Gana 0 x 2 Uruguai

Histórico do Uruguai em Copas do Mundo:

59 jogos;

25 vitórias;

13 empates;

21 derrotas;

89 gols marcados;

76 gols sofridos;

Melhor campanha: Títulos de 1930 e 1950

Pior campanha: Eliminação na fase de grupos em 1962, 1974, 2002, e 2022

Copas que o Uruguai participou

1930

1950

1954

1962

1966

1970

1974

1986

1990

2002

2010

2014

2018

2022

2026

Jogos do Uruguai na Copa do Mundo de 2026

A seleção do Uruguai já tem seus confrontos definidos para a Copa do Mundo de 2026. A estreia acontece nesta segunda-feira (15), contra a Arábia Saudita, às 19h. Na segunda rodada, o Uruguai enfrenta Cabo Verde, no dia 21/06, às 21h. Fechando a fase de grupos, a seleção uruguaia joga contra a Espanha, no dia 26/06, às 22h.