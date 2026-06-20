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Copa do Mundo

Em empate com Equador, Curaçao conquista 1º ponto em Copas do Mundo

A igualdade no placar registrada na partida complicou a situação de ambas as equipes que brigarão pela vaga na etapa mata-mata na última rodada da fase de grupos

Jovem Pan

Livano Comenencia, autor do primeiro gol do Curaçao em Copas do Mundo
Livano Comenencia, autor do primeiro gol do Curaçao em Copas do Mundo Paul ELLIS / AFP

Equador e Curaçao empataram neste sábado (20), em 0 a 0, na segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Apesar do resultado, a seleção caribenha anota seu primeiro ponto na história do Mundial.

Esta é a primeira vez que Curaçao participa da Copa do Mundo. Além disso, na primeira rodada, diante da Alemanha, a equipe chegou a marcar, mas a derrota por 7 a 1 minou qualquer sonho de se conquistar o primeiro ponto no torneio logo na estreia.

A partida deste sábado, em Kansas City, nos Estados Unidos, também complicou a sobrevivência de Equador e Curaçao na Copa do Mundo. A seleção equatoriana foi superada pela Costa do Marfim na abertura.

Assim, com ambas as equipes somando um ponto, a briga entre elas pelo passaporte para as disputas mata-mata ficará para a última rodada da fase de grupos. O Equador pegará a Alemanha. Já Curaçao duelará com a Costa do Marfim.

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