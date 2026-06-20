Em empate com Equador, Curaçao conquista 1º ponto em Copas do Mundo
Equador e Curaçao empataram neste sábado (20), em 0 a 0, na segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Apesar do resultado, a seleção caribenha anota seu primeiro ponto na história do Mundial.
Esta é a primeira vez que Curaçao participa da Copa do Mundo. Além disso, na primeira rodada, diante da Alemanha, a equipe chegou a marcar, mas a derrota por 7 a 1 minou qualquer sonho de se conquistar o primeiro ponto no torneio logo na estreia.
A partida deste sábado, em Kansas City, nos Estados Unidos, também complicou a sobrevivência de Equador e Curaçao na Copa do Mundo. A seleção equatoriana foi superada pela Costa do Marfim na abertura.
Assim, com ambas as equipes somando um ponto, a briga entre elas pelo passaporte para as disputas mata-mata ficará para a última rodada da fase de grupos. O Equador pegará a Alemanha. Já Curaçao duelará com a Costa do Marfim.