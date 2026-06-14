Tetracampeão sofreu empate após sair na frente, mas embalou na sequência e não tomou conhecimento da equipe estreante

A seleção da Alemanha repetiu o placar do histórico 7×1 diante do Brasil em 2014. A vítima da vez foi a modesta equipe de Curaçao, que fez sua estreia em Copa do Mundo neste domingo (14). A partida foi válida pela primeira rodada do Grupo E do Mundial.

Os alemães abriram o placar com um chute de Felix Nmecha logo aos 6 minutos, seguido por um cabeceio de Nico Schlotterbeck aos 38 e um pênalti convertido por Kai Havertz nos acréscimos (45’+5) antes do intervalo.

No segundo tempo, a chuva de gols continuou com Jamal Musiala (47′), Nathaniel Brown (68′), Deniz Undav (78′) e mais um de Havertz (88′).

Curaçao, por sua vez, conseguiu marcar na primeira Copa do Mundo de sua história, com um chute de Liviano Comenencia aos 21 do primeiro tempo, para o delírio dos 4 mil torcedores da equipe caribenha que compareceram ao Estádio de Houston.

A seleção alemã dominou o confronto do início ao fim, impondo sua superioridade técnica com autoridade. No entanto, deixou algumas dúvidas defensivas que permitiram a Curaçao fazer história.

Os curaçauenses, que haviam prometido dificultar a vida dos tetracampeões, deram tudo de si. A defesa protegeu os chutes incessantes da Alemanha e, na medida do possível, suportou a pressão nos primeiros 30 minutos, mas não foi páreo para uma das gigantes do futebol mundial.

O próximo adversário da seleção alemã será a Costa do Marfim, em Toronto, enquanto Curaçao encara o Equador em Kansas. Ambos os jogos serão no dia 20 de junho.