Paraná Pesquisas: Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP no 1º e no 2º turno

Em simulação de segundo turno, Tarcísio de Freitas amplia sua marca e alcança 53% da preferência do eleitorado paulista

A corrida eleitoral para o governo de São Paulo tem o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (19). No principal cenário estimulado, ele lidera com 50% das intenções de voto, seguido pelo atual ministro Fernando Haddad (PT), que registra 33,8%. A margem de erro da pesquisa é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, Vera Lúcia (PSTU) tem 1,5%, seguida por Carlos Machado (UP) e Vivian Mendes (UP), com 0,8% cada. Izadora Dias (PSTU) e Policial Edjane (PSTU) marcam 0,4%. Votos brancos, nulos e eleitores que declaram não votar em nenhum somam 7,5%. Os que não sabem ou não opinaram representam 4,8% da amostra.

Confronto direto

O instituto também elaborou um segundo cenário estimulado, que consolida um confronto direto entre os dois candidatos mais bem posicionados. Nesta projeção polarizada, Tarcísio de Freitas amplia sua marca e alcança 53% da preferência do eleitorado paulista. O petista Fernando Haddad aparece logo atrás com 36,9%.

Neste mesmo cenário restrito, os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos dois nomes representam 6,5%. Aqueles que não sabem ou preferem não opinar correspondem a 3,6%. Em relação ao mês de julho, Tarcísio oscilou positivamente, saindo de 51,8%, enquanto Haddad caiu, recuando de 38,3%.

Rejeição eleitoral

No quesito de rejeição, quando os entrevistados sinalizam em qual candidato não votariam de jeito nenhum, Fernando Haddad (PT) lidera o índice estadual com 44,3%. O atual governador, Tarcísio de Freitas, é rejeitado por 27,4% dos eleitores ouvidos pela pesquisa em São Paulo.

Na sequência do ranking de rejeição aparecem Vera Lúcia, com 11,2%, Carlos Machado, com 9%, e Vivian Mendes, com 8,5%. Izadora Dias tem 7% e Policial Edjane soma 6,4%. Outros 6,1% afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos, enquanto 9,7% declararam não saber ou preferiram não opinar.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 16 e 18 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-08913/2026.